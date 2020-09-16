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Происшествия

Пензяк на Chevrolet в Шацке сбил 15-летнюю девочку на переходе

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Во вторник, 15 сентября, рязанским полицейским пришлось ловить нарушителя-пензенца.

Около 22:30 31-летний житель Пензенской области ехал на Chevrolet Lanos по Комсомольской улице города Шацка. У дома № 34 он сбил 15-летнюю жительницу Сасовского района.

По предварительной информации, девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

«После совершения наезда водитель скрылся с места ДТП, но благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД в короткие сроки был разыскан», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Школьница получила травмы, ей потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А нафига он там поехал? Там же окружная есть!

Имя: Гость
Комментарий:

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