Серьезное ДТП у «Электромеханики» попало на видео

Серьезная авария произошла в Пензе вечером в воскресенье, 6 сентября. На перекрестке у завода «Электромеханика» не смогли разъехаться два легковых автомобиля.
Видеозапись с моментом ДТП и фотографии, на которых запечатлены его последствия, были опубликованы в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».
По кадрам видно, что иномарка поворачивала налево. В это время со стороны монумента «Катюша» двигалась отечественная легковушка. Произошло столкновение. Иномарку вынесло на тротуар, где она врезалась в световую опору.
По фотографиям понятно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Пострадали ли в результате аварии люди, пока не сообщается. Официальная информация от представителей регионального управления ГИБДД будет обнародована позднее.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Ну что ж,всякое бывает,и на ровном месте можно спотыкнутся.