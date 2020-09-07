Серьезное ДТП у «Электромеханики» попало на видео

07.09.2020 | 08:26

Серьезная авария произошла в Пензе вечером в воскресенье, 6 сентября. На перекрестке у завода «Электромеханика» не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

Видеозапись с моментом ДТП и фотографии, на которых запечатлены его последствия, были опубликованы в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

По кадрам видно, что иномарка поворачивала налево. В это время со стороны монумента «Катюша» двигалась отечественная легковушка. Произошло столкновение. Иномарку вынесло на тротуар, где она врезалась в световую опору.

По фотографиям понятно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Пострадали ли в результате аварии люди, пока не сообщается. Официальная информация от представителей регионального управления ГИБДД будет обнародована позднее.