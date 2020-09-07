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Происшествия

Серьезное ДТП у «Электромеханики» попало на видео

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Серьезная авария произошла в Пензе вечером в воскресенье, 6 сентября. На перекрестке у завода «Электромеханика» не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

Видеозапись с моментом ДТП и фотографии, на которых запечатлены его последствия, были опубликованы в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

По кадрам видно, что иномарка поворачивала налево. В это время со стороны монумента «Катюша» двигалась отечественная легковушка. Произошло столкновение. Иномарку вынесло на тротуар, где она врезалась в световую опору.

По фотографиям понятно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Пострадали ли в результате аварии люди, пока не сообщается. Официальная информация от представителей регионального управления ГИБДД будет обнародована позднее.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото № 2, 3 и 4 и видео - vk.com/sova_penza
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Гость||

Ну что ж,всякое бывает,и на ровном месте можно спотыкнутся.

Гость||

Мне твоё лоховское мнение,по бороде.ибо ты лошара лютая,микантара.

Гость||

Журналюги!

Электромеханика кварталом выше.

Тут ППО "ЭРА"

Гость||

Гость писал(a):

Мне твоё лоховское мнение,по бороде.ибо ты лошара лютая,микантара.
Не зря говорят, что Пензюки гнилой народец

Гость||

Запрещать там надо левый поворот к катюше.

Особые таланты выруливают на середеину дороги, и ждут когда их пропустят.

Гость||

На иномарке бухой что ли? Прям перед машиной поворачивать стал

Гость||

Гость писал(a):

Запрещать там надо левый поворот к катюше.
С башкойт как ? все в порядке? Да нет? Просто надо учить ПДД и сдавать экзамены в Пензе пензенским ГИБДД, а не ездить там где один светофор экзамен сдавать

в Заречный , Каменку

Гость||

Красивые кадры.

Гость||

Это что за знаток пдд тут вылез?

Ты из тех, кто вылезает на полклрпуса и ждёт, когда терпилы его пропустят?

Гость||

судя по дате,авария произошла еще в 2017г 22 марта.

Гость||

Двумя лохами на дороге меньше.

Имя: Гость
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