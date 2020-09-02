Очевидцы сообщили о смертельной аварии на дороге в Лунино

В соцсетях рассказали о серьезном ДТП, случившемся в ночь с 1 на 2 сентября в Пензенской области.
«Трасса Пенза - Лунино, страшная авария с летальным исходом. Время 22:00», - написал один из участников городского сообщества автомобилистов во «ВКонтакте».
На прикрепленных к посту снимках - два искореженных легковых автомобиля, лежащие в кювете. Рядом толпятся люди. Видна форма сотрудника ГИБДД.
Интернет-пользователи предположили, что к трагедии могло привести превышение скорости.
«Соболезную пострадавшим. К сожалению, не все, кто находится за рулем, для себя делают выводы от страшных ДТП, которые произошли у других. Переоценивают свои «шумахерские» способности», - констатировал один из участников группы.
Официальных комментариев от представителей ГИБДД по данному факту пока не поступало.
В другой аварии, произошедшей 1 сентября под Пензой, погибли два человека. На трассе М5 столкнулись автомобиль «Лада-Гранта» и фура Scania. Смертельные травмы получили водитель и пассажир легковушки.
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