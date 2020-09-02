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Происшествия

Очевидцы сообщили о смертельной аварии на дороге в Лунино

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В соцсетях рассказали о серьезном ДТП, случившемся в ночь с 1 на 2 сентября в Пензенской области.

«Трасса Пенза - Лунино, страшная авария с летальным исходом. Время 22:00», - написал один из участников городского сообщества автомобилистов во «ВКонтакте».

На прикрепленных к посту снимках - два искореженных легковых автомобиля, лежащие в кювете. Рядом толпятся люди. Видна форма сотрудника ГИБДД.

Интернет-пользователи предположили, что к трагедии могло привести превышение скорости.

«Соболезную пострадавшим. К сожалению, не все, кто находится за рулем, для себя делают выводы от страшных ДТП, которые произошли у других. Переоценивают свои «шумахерские» способности», - констатировал один из участников группы.

Официальных комментариев от представителей ГИБДД по данному факту пока не поступало.

В другой аварии, произошедшей 1 сентября под Пензой, погибли два человека. На трассе М5 столкнулись автомобиль «Лада-Гранта» и фура Scania. Смертельные травмы получили водитель и пассажир легковушки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Летят, как в ж.пу ужаленные.

Гость||

Нормально так покатались до смерти

Гость||

Дорога до Лунино очень опасная, спуски одновременно с поворотами. Мордва по ней часто гоняет, не зная ее.

Гость||

А почему сразу мордва? Может татары или русские. Не надо оскорблять одну нацию. Везде есть плохие и хорошие

Гость||

Гость писал(a):

Везде есть плохие и хорошие
ты серьёзно?

Имя: Гость
Комментарий:

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