Очевидцы сообщили о смертельной аварии на дороге в Лунино

02.09.2020 | 09:04

В соцсетях рассказали о серьезном ДТП, случившемся в ночь с 1 на 2 сентября в Пензенской области.

«Трасса Пенза - Лунино, страшная авария с летальным исходом. Время 22:00», - написал один из участников городского сообщества автомобилистов во «ВКонтакте».

На прикрепленных к посту снимках - два искореженных легковых автомобиля, лежащие в кювете. Рядом толпятся люди. Видна форма сотрудника ГИБДД.

Интернет-пользователи предположили, что к трагедии могло привести превышение скорости.

«Соболезную пострадавшим. К сожалению, не все, кто находится за рулем, для себя делают выводы от страшных ДТП, которые произошли у других. Переоценивают свои «шумахерские» способности», - констатировал один из участников группы.

Официальных комментариев от представителей ГИБДД по данному факту пока не поступало.

В другой аварии, произошедшей 1 сентября под Пензой, погибли два человека. На трассе М5 столкнулись автомобиль «Лада-Гранта» и фура Scania. Смертельные травмы получили водитель и пассажир легковушки.