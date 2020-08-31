Юный кузнечанин попал в больницу после поездки на велосипеде

31.08.2020 | 17:05

В Кузнецке юный велосипедист получил травмы в ДТП. Авария произошла в воскресенье, 30 августа, около 14:00 на Стекловской улице.

Возле дома № 80 33-летний мужчина, управлявший «Ладой-Грантой», наехал на 12-летнего мальчика, который катался на велосипеде. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

29 августа под колесами «Лады» оказался 8-летний ребенок. ДТП случилось в Заречном во дворе дома № 64 на проспекте Мира. Юного пешехода увезли в детскую больницу имени Н. Ф. Филатова в областном центре.