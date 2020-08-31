Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|11:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Во дворе дома в Заречном сбили ребенка

Печать

В Заречном выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент произошел вечером в субботу, 29 августа, во дворе дома № 64 на проспекте Мира.

«31-летний водитель автомобиля «Лада» сбил 8-летнего ребенка, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения машины», - сообщает портал «Заречье сегодня».

По словам представителя местного отдела ГИБДД Кристины Шумской, несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Пензу (в областную детскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова).

Насколько тяжело ребенок пострадал, не сообщается.

В этот же вечер ДТП с участием несовершеннолетнего было зарегистрировано в Пензе. 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля Daewoo Gentra на улице Измайлова. Ее также доставили в больницу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте