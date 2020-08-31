Во дворе дома в Заречном сбили ребенка

31.08.2020 | 09:21

В Заречном выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент произошел вечером в субботу, 29 августа, во дворе дома № 64 на проспекте Мира.

«31-летний водитель автомобиля «Лада» сбил 8-летнего ребенка, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения машины», - сообщает портал «Заречье сегодня».

По словам представителя местного отдела ГИБДД Кристины Шумской, несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Пензу (в областную детскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова).

Насколько тяжело ребенок пострадал, не сообщается.

В этот же вечер ДТП с участием несовершеннолетнего было зарегистрировано в Пензе. 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля Daewoo Gentra на улице Измайлова. Ее также доставили в больницу.