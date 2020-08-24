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Происшествия

Рядом с Покровским архиерейским собором загорелся деревянный дом

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Горело ясно и гаснуть не собиралось. В непосредственной близости от Покровского архиерейского собора и стоящих рядом жилых зданий заполыхала большая изба.

Температура воздуха на участке пензенской улицы Чкалова повысилась. Прохожие пытались как можно быстрее покинуть очаг. Пламя обжигало, дышать было трудно. Небо заволокло едким дымом.

Местные жители рассказали, что в старом деревянном строении часто проводили время бродяги.

«Бомжи, наверное, подожгли, там они жили. Мы думали, если сейчас пожарные не приедут, то и наш дом загорится», - пояснил житель ул. Чкалова Николай.

«Подожгли, наверное, потому что неделю тому назад там мешки вытряхивали, вот все и загорелось.

Там выселили старушку», - сообщила жительница ул. Чкалова Клавдия.

Тем временем беспощадный огонь перекинулся на другую половину полыхающего дома.

С пожаром боролись четыре единицы специальной техники и 16 человек личного состава спасателей. Дальнейшего распространения огня не допущено.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Градостроительство по-пензенски, полиграфическая архитектура , организация пространства по-духовному

Гость||

там нужен бристоль

Гость||

Не давно детишки из этого дома мусор выносили?

Гость||

А теперь внимательно наблюдаем,кто будет забор строить:попы или коммерсанты.

Гость||

Ставлю на попов

Гость||

Гость писал(a):

Ставлю на попов
ставишь на попа?

Гость||

Гость писал(a):

А теперь внимательно наблюдаем,кто будет забор строить:попы или коммерсанты.
А чо, попы штоль не коммерсанты?

Имя: Гость
Комментарий:

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