В Пензенской области коронавирус унес еще одну жизнь

В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале вечером во вторник, 23 июня.
«Жертвой COVID-19 стал мужчина 1949 года рождения», - уточнила она.
Известно, что он страдал рядом сопутствующих заболеваний. Это атеросклероз аорты, коронарных и церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.
«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - резюмировала Черемушкина.
Пенсионер стал 36-м человеком в Пензенской области, скончавшимся от COVID-19. Кроме него, умерли 18 мужчин и 17 женщин.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Так его в воскресенье уже схоронили или это другой?