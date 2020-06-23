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Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес еще одну жизнь

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В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале вечером во вторник, 23 июня.

«Жертвой COVID-19 стал мужчина 1949 года рождения», - уточнила она.

Известно, что он страдал рядом сопутствующих заболеваний. Это атеросклероз аорты, коронарных и церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - резюмировала Черемушкина.

Пенсионер стал 36-м человеком в Пензенской области, скончавшимся от COVID-19. Кроме него, умерли 18 мужчин и 17 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так его в воскресенье уже схоронили или это другой?

Мотовилов (гость)||

penzainform.ru писал(a):

В

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - резюмировала Черемушкина.

Это совсем не так. Причина - пневмония. осложнённая сопутствующими заболеваниями. А вирус ослабил иммунную систему, проверил её на прочность. Во время проверки она слабеет и не защищает от пневмонии и прочих болячек.

Гость||

Мрем, как мухи))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.06.2020 19:56|

Мрем, как мухи))

вы да.

Имя: Гость
Комментарий:

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