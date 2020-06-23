В Пензенской области коронавирус унес еще одну жизнь

23.06.2020 | 19:23

В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале вечером во вторник, 23 июня.

«Жертвой COVID-19 стал мужчина 1949 года рождения», - уточнила она.

Известно, что он страдал рядом сопутствующих заболеваний. Это атеросклероз аорты, коронарных и церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - резюмировала Черемушкина.

Пенсионер стал 36-м человеком в Пензенской области, скончавшимся от COVID-19. Кроме него, умерли 18 мужчин и 17 женщин.