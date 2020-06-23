В Пензе загорелось здание бывшего завода вычислительной техники

23.06.2020 | 12:42

Во вторник, 23 июня, в Пензе произошло возгорание в одном из корпусов бывшего завода вычислительной техники.

Предприятие расположено на улице Ново-Терновской, у выезда на шемышейскую трассу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:49. Как оказалось, загорелся утеплитель на площади 8 квадратных метров.

«На месте работают два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 5», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

21 июня в Пензе произошел пожар в колледже, расположенном на улице Аустрина, 39. В борьбе с огнем участвовали 42 пожарных, были задействованы 11 спецавтомобилей. Возгорание случилось на кухне на пятом этаже. Сгорел холодильник и гарнитур на площади 3 кв. м.