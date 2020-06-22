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Происшествия

В здании колледжа в Пензе произошел пожар

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В Пензе выясняют обстоятельства пожара в колледже современных технологий переработки и бизнеса. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании в административном здании по адресу: ул. Аустрина, 39, поступил в 19:08. По вызову выехали 42 сотрудника ведомства и 11 спецавтомобилей.

Очевидцы опубликовали фотографии с места ЧП в группе «Пенза live» во «ВКонтакте». На снимках видно спецтехнику, съехавшуюся на улицу Аустрина, и спасателя, работающего на автовышке.

Оказалось, пожар произошел на кухне, расположенной на пятом этаже здания. Сгорел холодильник и гарнитур на площади 3 кв. м.

«Пострадавших нет», - подчеркнули в ГУ МЧС.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость||

Фиксики еду не поделили в холодильнике. Подожгли.

Гость||

Там директор свечу памяти зажигал...флешмоб на балконе

Имя: Гость
Комментарий:

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