Из Суры в районе подвесного моста достали тело утопленника

22.06.2020 | 18:27

В Пензе из реки Суры достали тело утопленника. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил очевидец в понедельник, 22 июня.

«В центре, где подвесной мост, водолазы труп вытащили», - пояснил интернет-пользователь.

Он также прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлено тело погибшего.

По сведениям «ПензаИнформ», мужчина утонул накануне. Один из горожан видел произошедшее и сообщил об этом в полицию. В течение суток продолжалась поисковая операция.

Кто именно погиб, пока неизвестно.

За несколько дней до этого, 19 июня, в Суре в микрорайоне Шуист утонул 35-летний житель областного центра. Проверку по факту его смерти проводят сотрудники регионального СУ СК РФ.