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Происшествия

6 погибших: машина из Пензы попала в автокатастрофу в Мордовии

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В Мордовии выясняют обстоятельства страшного ДТП, одним из участников которого, по предварительным данным, стал житель Пензы.

В ночь с 17 на 18 июня на улице Ленина в поселке Николаевка (входит в городской округ Саранск) столкнулись два автомобиля «Лада-Гранта». После этого оба транспортных средства загорелись.

«По предварительным данным, в результате ДТП погибли шесть человек», - сообщили в МВД по Республике Мордовия.

Известно, что за рулем одного из автомобилей, принадлежащего службе такси, был 37-летний мужчина. Также в салоне находились две девушки. Предварительно установлена личность одной из пассажирок - это 38-летняя жительница Рузаевки.

Кроме того, выяснилось, что владелец второго автомобиля зарегистрирован в Пензе.

«Личности водителя и двоих пассажиров «Лады» устанавливаются. При осмотре в багажнике машины обнаружены строительные инструменты: газорезка, перфоратор, электрогенератор», - уточнили в МВД.

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается. Скорость автомобилей в момент аварии, причины возгорания и другие обстоятельства ДТП будут установлены по результатам экспертиз.

После этого правоохранители примут процессуальное решение.

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Источник — фото и видео МВД по Республике Мордовия.
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Гость||

быль.в 2010 году были транзитом через Мордовию с Екб в Москву. Я был удивлён, как гоняют на жигулях без страха и упрека в этом регионе. И этот логичный финал одного из эпизодов кровавой жатвы "гонщиков на жигулях". И это не конец...

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