При пожаре в Колышлейском районе погиб хозяин дома

17.06.2020 | 09:07

В ночь с 16 на 17 июня в Колышлейском районе Пензенской области произошел пожар, приведший к гибели человека.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МЧС Анны Шупиловой, загорелся деревянный жилой дом на улице Демина в селе Чубаровка.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 21:54. На место пожара выехали шестеро сотрудников МЧС на трех спецавтомобилях.

Пламя потушили. В результате случившегося огнем была уничтожена кровля дома и вся его внутренняя обстановка.

«Погиб хозяин - мужчина 1956 года рождения. Проводится проверка», - уточнила Анна Шупилова.

Также 16 июня смертельный пожар произошел в Каменском районе. В селе Кувака после тушения срубового дома нашли тело 47-летнего мужчины.