В Куваке после пожара нашли тело 47-летнего мужчины

17.06.2020 | 08:54

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину пожара, произошедшего в селе Кувака Каменского района во вторник, 16 июня.

Сообщение о возгорании срубового жилого дома на улице Центральной поступило в 16:27. На тушение выехали пятеро сотрудников регионального ГУ МЧС на двух спецавтомобилях. Огонь побороли.

В результате случившегося дом площадью 50 кв. м выгорел изнутри. На пепелище был обнаружен погибший - мужчина 1973 года рождения.

«Проводится проверка», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.