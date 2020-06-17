В Куваке после пожара нашли тело 47-летнего мужчины

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину пожара, произошедшего в селе Кувака Каменского района во вторник, 16 июня.
Сообщение о возгорании срубового жилого дома на улице Центральной поступило в 16:27. На тушение выехали пятеро сотрудников регионального ГУ МЧС на двух спецавтомобилях. Огонь побороли.
В результате случившегося дом площадью 50 кв. м выгорел изнутри. На пепелище был обнаружен погибший - мужчина 1973 года рождения.
«Проводится проверка», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
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