81-летний пензенец едва не погиб при пожаре в своей квартире

17.06.2020 | 14:28

В среду, 17 июня, в многоэтажке на проспекте Строителей в Пензе произошел пожар.

Сигнал о возгорании в квартире на седьмом этаже дома № 33 поступил на пульт дежурного в 12:56.

На борьбу с огнем прибыли 15 пожарных на трех спецавтомобилях. В квартире выгорела комната на площади 7 квадратных метров.

«Пострадал мужчина 1939 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее в ведомстве сообщили о двух смертельных пожарах. 16 июня сгорел срубовой дом в селе Кувака Каменского района. После тушения огня нашли тело 47-летнего мужчины.

В ночь с 16 на 17 июня в селе Чубаровка Колышлейского района при пожаре погиб мужчина 1956 года рождения.