81-летний пензенец едва не погиб при пожаре в своей квартире

В среду, 17 июня, в многоэтажке на проспекте Строителей в Пензе произошел пожар.
Сигнал о возгорании в квартире на седьмом этаже дома № 33 поступил на пульт дежурного в 12:56.
На борьбу с огнем прибыли 15 пожарных на трех спецавтомобилях. В квартире выгорела комната на площади 7 квадратных метров.
«Пострадал мужчина 1939 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Ранее в ведомстве сообщили о двух смертельных пожарах. 16 июня сгорел срубовой дом в селе Кувака Каменского района. После тушения огня нашли тело 47-летнего мужчины.
В ночь с 16 на 17 июня в селе Чубаровка Колышлейского района при пожаре погиб мужчина 1956 года рождения.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.