В Пензе ищут пропавшего месяц назад Алексея Пакарькина

68-летний житель Пензы Алексей Петрович Пакарькин исчез почти месяц назад. Сведений о месте его нахождения нет с 19 мая.
Информация об этом опубликована на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Алексей Пакарькин имеет рост 160 см, худощавое телосложение, короткие русые с проседью волосы, карие глаза.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку, бежевые брюки, черные ботинки.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112», - обращаются к жителям Пензенской области волонтеры.
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