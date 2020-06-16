В Пензе ищут пропавшего месяц назад Алексея Пакарькина

16.06.2020 | 16:02

68-летний житель Пензы Алексей Петрович Пакарькин исчез почти месяц назад. Сведений о месте его нахождения нет с 19 мая.

Информация об этом опубликована на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Пакарькин имеет рост 160 см, худощавое телосложение, короткие русые с проседью волосы, карие глаза.

Мужчина был одет в черную кожаную куртку, бежевые брюки, черные ботинки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112», - обращаются к жителям Пензенской области волонтеры.