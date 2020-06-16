Сетевое издание|18+|Вторник|16 июн 2020|17:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензе ищут пропавшего месяц назад Алексея Пакарькина

Печать

68-летний житель Пензы Алексей Петрович Пакарькин исчез почти месяц назад. Сведений о месте его нахождения нет с 19 мая.

Информация об этом опубликована на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Пакарькин имеет рост 160 см, худощавое телосложение, короткие русые с проседью волосы, карие глаза.

Мужчина был одет в черную кожаную куртку, бежевые брюки, черные ботинки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112», - обращаются к жителям Пензенской области волонтеры.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость||

А что за бабуля на фото?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте