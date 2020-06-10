В Каменском районе в ДТП с двумя «Ладами» погибли оба водителя

10.06.2020 | 17:58

В среду, 10 июня, в Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли несколько человек.

Предварительно установлено, что в 15:15 на 10-м километре трассы Каменка - Вирга столкнулись «Лада-Гранта» с 23-летним водителем и «Лада-Калина», которой управлял мужчина 1957 года рождения.

«В результате происшествия оба водителя от полученных телесных повреждений скончались на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее, 7 июня, в Пензенской области произошли сразу три смертельные аварии.

В Наровчатском районе 26-летний водитель «Лады-Гранты» врезался в МАЗ с полуприцепом и погиб от полученных травм.

В Кузнецке-8 на территории Городищенского района 35-летний мужчина на Nissan Cefiro потерял управление и врезался в дерево. В салоне находился 28-летний пассажир, он умер в больнице.

В Спасском районе в серьезное ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Пенза - Москва. Он столкнулся с ехавшим навстречу Renault Megane, после чего обе машины вылетели с трассы. Водитель легковушки скончался на месте.