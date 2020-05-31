В ОГИБДД назвали причины смертельного ДТП в Сердобске

31.05.2020 | 09:56

24-летний водитель, погибший в аварии, которая случилась в Сердобске в пятницу, 29 мая, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности за превышение скорости.

Об этом сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району Пензенской области.

Также молодому мужчине назначали штрафы за нарушение правил тонировки.

Авария, в результате которой погибли двое, а один человек оказался на больничной койке, произошла рядом с домом № 85 на улице Ленина в 1:40. Водитель, управлявший Honda, вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

Автомобилист от полученных травм скончался на месте. В больницу доставили двух его пассажиров: 20-летнюю девушку, которую медики не смогли спасти, и 24-летнего мужчину.

«В ходе осмотра автомобиля после дорожно-транспортного происшествия обнаружено наличие тонировочного покрытия на лобовом стекле, что является сопутствующей причиной ДТП», - добавили в ОГИБДД.