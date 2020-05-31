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Происшествия

В ОГИБДД назвали причины смертельного ДТП в Сердобске

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24-летний водитель, погибший в аварии, которая случилась в Сердобске в пятницу, 29 мая, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности за превышение скорости.

Об этом сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району Пензенской области.

Также молодому мужчине назначали штрафы за нарушение правил тонировки.

Авария, в результате которой погибли двое, а один человек оказался на больничной койке, произошла рядом с домом № 85 на улице Ленина в 1:40. Водитель, управлявший Honda, вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

Автомобилист от полученных травм скончался на месте. В больницу доставили двух его пассажиров: 20-летнюю девушку, которую медики не смогли спасти, и 24-летнего мужчину.

«В ходе осмотра автомобиля после дорожно-транспортного происшествия обнаружено наличие тонировочного покрытия на лобовом стекле, что является сопутствующей причиной ДТП», - добавили в ОГИБДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото, видео vk.com/serdobskgibdd
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности за превышение скорости.
Мозги не канифольте, это не показатель.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ходе осмотра автомобиля после дорожно-транспортного происшествия обнаружено наличие тонировочного покрытия на лобовом стекле
С тонировкой в Пензе хватает машин. Никакой реакции от ГИБДД. Они представляют опасность для окружающих. Будем ждать, когда тонированный герой влетит в автомобиль лидина какогонибудь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обнаружено наличие тонировочного покрытия на лобовом стекле,
Мент подикась. Тока менты танируют в хлам.

Гость||

Вот и приехали

Гость||

Гость писал(a):

Мент подикась. Тока менты танируют в хлам.
Реально

Гость||

самоликвидация

Гость||

Жалко конечно, молодые совсем! Как бы не звучало, но УЧИТЕСЬ БЛИН ЛЮДИ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ!!!! Родным сил!

Имя: Гость
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