Очевидец сообщил об аварии со смертельным исходом в Сердобске

29.05.2020 | 18:01

В пятницу, 29 мая, в Сердобске произошла серьезная авария. Один из очевидцев сообщил о случившемся в пензенском автомобильном сообществе соцсети «Вконтакте».

«Перекресток ул. Ленина и ул. М. Горького, есть жертвы», - уточнил интернет-пользователь.

К посту он прикрепил фотографию, на которой запечатлены разбитый всмятку легковой автомобиль и тело (предположительно, молодого мужчины), прикрытое пакетом.

В региональном управлении ГИБДД уточнили информацию о случившемся. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево. Молодой человек погиб на месте от полученных травм.

«Пассажир автомобиля, девушка 1999 года рождения, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Пассажир 1995 года рождения после оказания медицинской помощи отпущен», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.