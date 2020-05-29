Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|19:01
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Происшествия

Очевидец сообщил об аварии со смертельным исходом в Сердобске

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В пятницу, 29 мая, в Сердобске произошла серьезная авария. Один из очевидцев сообщил о случившемся в пензенском автомобильном сообществе соцсети «Вконтакте».

«Перекресток ул. Ленина и ул. М. Горького, есть жертвы», - уточнил интернет-пользователь.

К посту он прикрепил фотографию, на которой запечатлены разбитый всмятку легковой автомобиль и тело (предположительно, молодого мужчины), прикрытое пакетом.

В региональном управлении ГИБДД уточнили информацию о случившемся. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево. Молодой человек погиб на месте от полученных травм.

«Пассажир автомобиля, девушка 1999 года рождения, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Пассажир 1995 года рождения после оказания медицинской помощи отпущен», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

В СССР похоже было ограниченное количество наименований улиц.

Гость||

Вот так покупать права и машину недорослям.

Гость||

Эмм, это сколько он ехал, чтоб так раскрошить авто?

Имя: Гость
Комментарий:

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