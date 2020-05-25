Загоревшийся МАЗ на улице Мира в Пензе тушили 8 человек

В понедельник, 25 мая, в Пензе на улице Мира рядом с домом № 6 загорелся автомобиль МАЗ. Об инциденте сообщили очевидцы, поделившиеся в соцсетях снимком охваченной огнем кабины грузовика.
Кадры с места происшествия в редакцию портала PenzaInform.ru прислал горожанин.
Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова, сообщение о ЧП спасатели получили в 15:53. На ликвидацию огня выехали 8 пожарных на двух спецавтомобилях.
В результате пламя уничтожило моторный отсек грузовика. При пожаре никто не пострадал.
«По факту случившегося проводится проверка», - добавила Анна Шупилова.
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