Загоревшийся МАЗ на улице Мира в Пензе тушили 8 человек

25.05.2020 | 16:39

В понедельник, 25 мая, в Пензе на улице Мира рядом с домом № 6 загорелся автомобиль МАЗ. Об инциденте сообщили очевидцы, поделившиеся в соцсетях снимком охваченной огнем кабины грузовика.

Кадры с места происшествия в редакцию портала PenzaInform.ru прислал горожанин.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова, сообщение о ЧП спасатели получили в 15:53. На ликвидацию огня выехали 8 пожарных на двух спецавтомобилях.

В результате пламя уничтожило моторный отсек грузовика. При пожаре никто не пострадал.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавила Анна Шупилова.