Происшествия

На окраине Пензы столкнулись фуры и легковушки, есть пострадавший

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В субботу, 16 мая, на участке федеральной автодороги М5 «Урал», проходящем по северной окраине Пензы, произошла серьезная авария с участием четырех транспортных средств.

Очевидец произошедшего написал, что перекрыто две полосы движения в сторону комплекса «Золотой петушок» и одна встречная. «Объезжайте по «пьяной», - рекомендовал он водителям (имеется в виду улица Строителей, которую в народе называют «пьяной дорогой»).

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали о произошедшем.

По предварительным данным, в 10:40 на 631-м километре магистрали М5 столкнулись МАЗ под управлением шофера 1957 года рождения, фура Mercedes-Benz с мужчиной 1963 года рождения за рулем, Kia Ceed с водителем 1988 года рождения и Honda.

«В результате ДТП водитель автомобиля Honda доставлен в медицинское учреждение. Его личность на данный момент устанавливается», - сообщили в Госавтоинспекции.

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Источник — invite.viber.com, дорожная обстановка Пензы
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