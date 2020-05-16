На окраине Пензы столкнулись фуры и легковушки, есть пострадавший

16.05.2020 | 11:56

В субботу, 16 мая, на участке федеральной автодороги М5 «Урал», проходящем по северной окраине Пензы, произошла серьезная авария с участием четырех транспортных средств.

Очевидец произошедшего написал, что перекрыто две полосы движения в сторону комплекса «Золотой петушок» и одна встречная. «Объезжайте по «пьяной», - рекомендовал он водителям (имеется в виду улица Строителей, которую в народе называют «пьяной дорогой»).

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали о произошедшем.

По предварительным данным, в 10:40 на 631-м километре магистрали М5 столкнулись МАЗ под управлением шофера 1957 года рождения, фура Mercedes-Benz с мужчиной 1963 года рождения за рулем, Kia Ceed с водителем 1988 года рождения и Honda.

«В результате ДТП водитель автомобиля Honda доставлен в медицинское учреждение. Его личность на данный момент устанавливается», - сообщили в Госавтоинспекции.