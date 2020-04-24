В Пензе после ДТП с эвакуатором и Kia госпитализировали пешехода

24.04.2020 | 14:17

В четверг, 23 апреля, в Пензе на 629-м километре трассы М5 случилось ДТП с участием Kia Rio и эвакуатора. В аварии пострадал человек.

По предварительным данным, в 23:00 33-летний водитель Kia не справился с управлением и врезался в эвакуатор, выполнявший в тот момент погрузку BMW Х5.

От удара спецавтомобиль сдвинулся и сбил 32-летнего пешехода. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Случаи, когда при столкновении двух автомобилей получает травмы пешеход, в регионе нередки. Так, вечером 17 августа 2019 года в ДТП у «Дизель-Арены» на Окружной в Пензе пострадал 18-летний юноша, на которого наехал водитель мотоцикла Kawasaki после столкновения с Mitsubishi Lancer и Nissan Almera.