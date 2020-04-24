Происшествия

В Пензе после ДТП с эвакуатором и Kia госпитализировали пешехода

Печать

В четверг, 23 апреля, в Пензе на 629-м километре трассы М5 случилось ДТП с участием Kia Rio и эвакуатора. В аварии пострадал человек.

По предварительным данным, в 23:00 33-летний водитель Kia не справился с управлением и врезался в эвакуатор, выполнявший в тот момент погрузку BMW Х5.

От удара спецавтомобиль сдвинулся и сбил 32-летнего пешехода. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Случаи, когда при столкновении двух автомобилей получает травмы пешеход, в регионе нередки. Так, вечером 17 августа 2019 года в ДТП у «Дизель-Арены» на Окружной в Пензе пострадал 18-летний юноша, на которого наехал водитель мотоцикла Kawasaki после столкновения с Mitsubishi Lancer и Nissan Almera.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Любитель летней резины не справился на заснеженной ночной трассе с управлением. Быват...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте