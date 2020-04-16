Материалы о пожарах в Заре направлены следователям

16.04.2020 | 13:49

Пожаром в Заре заинтересовалась областная прокуратура. Возгорание сухой травы в микрорайоне Пензы стало поводом для проведения проверки, в ходе которой сотрудники контролирующего ведомства нашли ряд нарушений.

«Несмотря на имеющуюся в администрации города Пензы информацию органов МЧС о необходимости введения на территории города особого противопожарного режима, меры по организации первичной пожарной безопасности и профилактике не приняты. Органом местного самоуправления в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности не была организована работа по уборке травянистой растительности, не была произведена должным образом опашка по периметру», - сообщил прокурор управления прокуратуры Пензенской области Григорий Сумароков.

С конца марта пожарные регулярно выезжали в Зарю на ликвидацию возгораний. Одно из самых сложных и опасных случилось в начале апреля. В ночи огнеборцы сбивали бушевавшее в полях пламя.

«Сгорело около 30 гектаров сухой травяной растительности. Был очень сильный ветер, который переносил огонь на значительное расстояние. Горели тростник, камыш, трава, огонь распространялся на территорию частной жилой застройки. Благодаря действиям пожарных подразделений удалось предотвратить беду», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

«Главам администраций города и Октябрьского района внесены представления. Материалы прокурорской проверки направлены следственным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - добавил Григорий Сумароков.

В настоящее время на всей территории Пензенской области введен особый противопожарный режим. Запрещено сжигание мусора, разведение костров в городах и поселениях, на земельных участках садоводческих товариществ. Сумма штрафов за нарушения требований безопасности увеличена в два раза.

«Для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч», - уточнил заместитель начальника отдела УНД И ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.