Происшествия

Озвучена предварительная версия о причине пожара в Шемышейке

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На улице Набережной в Шемышейке случился пожар. Тревожный сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 16:20. На место происшествия выехали два спецавтомобиля и шесть человек личного состава.

«По прибытии было установление, что происходит горение внутри жилого деревянного дома, сильное задымление, площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Внутри был обнаружен погибший - мужчина 1986 года рождения», - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Константин Трякин.

Дыма без огня не бывает, а зачастую - и без человеческих жертв. Говорят, что в марте молодой человек похоронил мать и с тех пор начал злоупотреблять спиртным. В состоянии алкогольного опьянения он, вероятно, и уснул навсегда, задохнувшись продуктами горения.

Основная версия о причине пожара - неисправность печного отопления.

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