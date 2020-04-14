В Пензе пенсионеры, пострадавшие в ДТП с КамАЗом, получат по 40 тыс. руб.

14.04.2020 | 19:30

Первомайский районный суд Пензы взыскал с ООО «ТрансИнерт 58» компенсацию морального вреда, причиненного двум жителям Засечного: 73-летнему мужчине и 66-летней женщине.

Инцидент произошел 3 января 2019 года на улице Аустрина. 21-летний житель Пензы за рулем самосвала КамАЗ, принадлежащего ООО «ТрансИнерт 58» на основании договора аренды без экипажа, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2107, двигавшемуся по главной дороге. Машины столкнулись. Водитель и пассажирка легковушки получили травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью.

В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал его на 3 тыс. руб.

Кроме того, пенсионеры обратились к служителям Фемиды, чтобы взыскать компенсацию с работодателя молодого человека.

«Суд учел характер и степень полученных истцами телесных повреждений, их возраст и продолжительность амбулаторного лечения, принципы разумности и справедливости и взыскал в пользу каждого по 40 тыс. руб.», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ответчик обжаловал это решение суда, посчитав сумму завышенной, но его не изменили.