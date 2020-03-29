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Происшествия | Ночной пожар в торговом павильоне на ул. Тернопольской попал на видео

29.03.2020|11:22
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В ночь на воскресенье, 29 марта, на Тернопольской улице в Пензе загорелся торговый павильон. Вызов спасателям поступил в 1:40.

По адресу выехали 29 человек на девяти спецавтомобилях, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Кадры с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлено, как спасатели проникают в торговый павильон, спеша ликвидировать возгорание.

Огонь охватил помещения двухэтажного кирпичного строения размером 200 квадратных метров и уничтожил их.

При пожаре никто не пострадал.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области, видео vk.com/penza58gkontrol
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