19.03.2020 | 10:38

В среду, 18 марта, в микрорайоне Маньчжурия в Пензе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Фото и видео с места инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлены две машины, получившие механические повреждения. Одна из легковушек после удара врезалась в забор.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла напротив дома № 11 на Луговой улице в 21:15. Участниками стали 23-летний молодой человек, управлявший «Ладой-Приорой», и 29-летняя женщина, находившаяся за рулем Daewoo Matiz.

Травмы получили водитель и 28-летний пассажир Daewoo. Медики осмотрели их на месте, после чего отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.

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