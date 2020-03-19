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Происшествия | В Колышлейском районе в столкновении Lifan и ВАЗ-2110 пострадал человек

19.03.2020|11:20
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В четверг, 19 марта, на трассе в Колышлейском районе столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавший.

Видео последствий аварии появилось в соцсети «ВКонтакте». На ролике запечатлены машины, ставшие участниками ДТП. У одной из легковушек разбита передняя часть. После удара ее развернуло практически поперек полосы.

«По предварительным данным, в 8:45 на 29-м километре трассы Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково столкнулись автомобили Lifan и ВАЗ-2110», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Иномаркой управлял 66-летний водитель, «десяткой» - 51-летний.

В ДТП пострадал мужчина, находившийся за рулем отечественного авто. Медики доставили его в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость|19.03.2020 13:18|

Здоровья пострадавшему!

Гость|19.03.2020 14:26|

водятлы

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