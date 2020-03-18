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Происшествия | После серьезного ДТП в селе Грабово госпитализировали юношу

18.03.2020|16:07
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Стали известны подробности ДТП, случившегося во вторник, 17 марта, на трассе в селе Грабово Бессоновского района.

По предварительным данным, в 19:00 на 15-м километре автодороги из Пензы в Лунино столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 38-летний мужчина, и ВАЗ-2109 с 40-летним водителем.

«В результате происшествия водитель ВАЗ-2109 после оказания медицинской помощи отпущен, его пассажир, 19-летний юноша, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир ВАЗ-2110, 32-летний мужчина, после оказания помощи также отпущен», - рассказали в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Фото с места ДТП появились в социальной сети «ВКонтакте». По словам комментировавших пост пользователей, в «десятке» ехали два брата, водитель был нетрезв. В ВАЗ-2109 находились отец и его сын, отправившиеся на работу. Юношу после столкновения зажало в автомобиле.

«Парню оторвало ногу», - написал автор снимков.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

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Источник — фото 1 Светы Муруговой, фото 2 Дианы Ворониной, vk.com/58lunino
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Гость|18.03.2020 16:59|

Жалко парня, а пьяных водителей нужно лишать прав, пусть ходят пешком.

Гость|18.03.2020 17:01|

как всегда пьяниц отпустят.

Имя: Гость
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