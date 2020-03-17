17.03.2020 | 20:31

Три человека пострадали в результате аварии, случившейся в Пензенской области вечером во вторник, 17 марта.

«По предварительным данным, в 19:00 на 15-м километре автодороги Пенза - Лунино столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099. В результате три человека получили телесные повреждения», - пояснил представитель регионального управления ГИБДД.

Насколько серьезно они пострадали, не сообщается. Информация о наличии погибших (ее распространил очевидец в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте») не подтвердилась.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они должны выяснить, что стало ее причиной. Кроме того, к месту столкновения выезжали пожарные и скорая помощь.

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