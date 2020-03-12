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Происшествия | На ул. Володарского в Пензе попал в ДТП 19-летний водитель такси

12.03.2020|12:56
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В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали ДТП, которое случилось в ночь на четверг, 12 марта, на улице Володарского в областном центре.

По предварительным данным, в 23:35 напротив дома № 63 столкнулись автомобили Volkswagen Passat с 35-летним водителем и такси марки Datsun on-DO, которым управлял 19-летний юноша.

Фотографии с места инцидента появились в соцсети «ВКонтакте». Обе машины получили серьезные механические повреждения передней части кузова.

«Фольксваген» ехал по Володарского, «юбер» выезжал с придворовой территории», - написал автор снимков.

В ДТП получила травмы 33-летняя пассажирка такси. Медики оказали ей помощь, а затем отпустили, рассказали в отделении пропаганды.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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