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Происшествия | Соцсети: В аварии в центре Пензы пострадал пассажир такси

12.03.2020|08:36
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В ночь с 11 на 12 марта в центре Пензы произошла авария, одним из участников которой стал автомобиль службы такси.

Фотографии с места ДТП - пересечения улиц Пушкина и Володарского - очевидец опубликовал в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Фольксваген» ехал по Володарского, «юбер» выезжал с придворовой территории, пострадал пассажир такси. Время 00:47», - написал автор снимков.

В результате столкновения оба автомобиля оказались серьезно повреждены. У них разбиты передние части кузовов. Информация о пострадавшем пассажире официально пока не подтверждена.

Проверку по факту случившегося должны провести сотрудники регионального управления ГИБДД.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|12.03.2020 09:05|

А где срач про юбер? Как если с яндексом, так сразу помои лились.

Гость|12.03.2020 09:13|

Девушка вызывала Яндекс , а приехала машина с наклейкой Uber

Гость|12.03.2020 09:52|

А где срач про тазы? Таз должен был влететь в яндекс, а влетел фольк в юбер. Нехорошо, непорядочно обманывать ожидания...

Имя: Гость
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