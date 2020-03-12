12.03.2020 | 08:36

В ночь с 11 на 12 марта в центре Пензы произошла авария, одним из участников которой стал автомобиль службы такси.

Фотографии с места ДТП - пересечения улиц Пушкина и Володарского - очевидец опубликовал в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Фольксваген» ехал по Володарского, «юбер» выезжал с придворовой территории, пострадал пассажир такси. Время 00:47», - написал автор снимков.

В результате столкновения оба автомобиля оказались серьезно повреждены. У них разбиты передние части кузовов. Информация о пострадавшем пассажире официально пока не подтверждена.

Проверку по факту случившегося должны провести сотрудники регионального управления ГИБДД.

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