12.03.2020 | 14:20

В Пензе, в микрорайоне Арбеково, в ночь на четверг, 12 марта, произошел несчастный случай. При падении с высоты погиб пожилой мужчина.

Трагедия случилась в доме № 4 на улице Собинова. Как рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД, сообщение о том, что около многоэтажки лежит труп, поступило правоохранителям в 7:16.

По предварительным данным, горожанин выпал из окна квартиры. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность мужчины.

18 января из окна на пятом этаже дома на улице Светлой в Засечном выпали 30-летний горожанин и его трехлетняя дочь. Они остались живы. Врачи госпитализировали обоих.

Позже в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство дочери.

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