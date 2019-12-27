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Происшествия | По факту ЧП на улице Аустрина возбуждено уголовное дело

27.12.2019|17:31
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К трагедии привела попытка спилить деревья на улице Аустрина в Пензе. Двое мужчин с инструментами забрались в корзину крана-манипулятора и поднялись на высоту не менее 10 метров. Однако спецтехника, принадлежавшая одному из обществ с ограниченной ответственностью, не выдержала, и люди рухнули вниз.

«Ввиду наличия трещин и коррозийных повреждений металла произошел обрыв в месте соединения монтажной кабины со стрелой манипулятора. В результате падения люльки 39-летний потерпевший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

У второго рабочего травмы головы, руки и ног, он был госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь.

По факту чрезвычайного происшествия возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснила Татьяна Махницкая.

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