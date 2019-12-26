26.12.2019 | 08:15

Женщина-пешеход пострадала в результате ДТП, случившегося в микрорайоне Кривозерье в Пензе вечером в среду, 25 декабря.

Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказал один из очевидцев. Он также прислал в редакцию видеозапись, на которой запечатлена грузовая «Газель». Под ее колеса и попала пострадавшая. По словам очевидца, за рулем находился мужчина среднего возраста в униформе крупной торговой сети.

«Газель» вообще не тормозила. Водитель сказал, что даже не видел эту женщину. Отлетела она далеко. Удар был сильный», - поделился мужчина.

Пострадавшую госпитализировали. О ее состоянии пока ничего не известно.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Однако официальной информации о случившемся от ведомства пока не поступало.