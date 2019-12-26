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Происшествия | Очевидец о ДТП с пешеходом в Кривозерье: «Газель» не тормозила

26.12.2019|08:15
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Женщина-пешеход пострадала в результате ДТП, случившегося в микрорайоне Кривозерье в Пензе вечером в среду, 25 декабря.

Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказал один из очевидцев. Он также прислал в редакцию видеозапись, на которой запечатлена грузовая «Газель». Под ее колеса и попала пострадавшая. По словам очевидца, за рулем находился мужчина среднего возраста в униформе крупной торговой сети.

«Газель» вообще не тормозила. Водитель сказал, что даже не видел эту женщину. Отлетела она далеко. Удар был сильный», - поделился мужчина.

Пострадавшую госпитализировали. О ее состоянии пока ничего не известно.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Однако официальной информации о случившемся от ведомства пока не поступало.

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Гость|26.12.2019 08:40|

penzainform.ru писал(a):

По словам очевидца, за рулем находился мужчина среднего возраста в униформе крупной торговой сети.
И чего тогда бабуля вертелась под ногами у торгашей? Раздайся море - карась плывет.

Гость|26.12.2019 08:43|

Точно. Она же не твоя родственница.

Гость|26.12.2019 08:44|

penzainform.ru писал(a):

Водитель сказал, что даже не видел эту женщину.
Пешеходы стали незаметны, вал, объемы, время - деньги - тут не до пешеходов.

Гость|26.12.2019 08:46|

Уснул

Гость|26.12.2019 08:48|

На прес-конференции Сам сказал, что бы повысить благосостояние надо больше работать, вот видимо водила заработался что обзорность стал терять.

Гость|26.12.2019 08:48|

Вообще-то там пешеходный переход ,и она переходила по пешеходному переходу.на этом пешеходном переходе всегда машины едут с большой скоростью ,страшно переходить дорогу .

Гость|26.12.2019 08:49|

Гость писал(a):

Уснул

Как тракторист? Водилы, что уже засыпают за рулем?

Гость|26.12.2019 08:52|

Гость писал(a):

Вообще-то там пешеходный переход ,и она переходила по пешеходному переходу.на этом пешеходном переходе всегда машины едут с большой скоростью ,страшно переходить дорогу .

На таких переходах пешеход должен включать мигающие устройства и подавать звуковые сигналы. Нужно срочно разработать такое оборудование для пешехода и обязать всех граждан иметь такое оборудование. За отсутствие штраф.

Гость|26.12.2019 08:55|

Проверить наличие мед.справки у водителя.По законодательству она действительна 2 года,а у вод такси один. Если справка просрочена,то водитель не имеет права управлять ТС. Адвокаты потерпевших должны применять для привлечения водитетей к ответственности.

Гость|26.12.2019 09:00|

Очередная жертва пропаганды по безответственности пешеходов полетела вверх тормашками.

Имя: Гость
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