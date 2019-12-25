25.12.2019 | 18:14

По факту смерти 34-летнего жителя Кузнецкого района при пожаре организована доследственная проверка.

Трагедия случилась в ночь с 24 на 25 декабря в доме на улице Полевой в селе Первое Тарлаково. О возгорании в МЧС сообщили соседи. После тушения огня спасатели нашли труп мужчины, жившего в одиночестве.

«При осмотре места происшествия на теле погибшего иных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.