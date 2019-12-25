25.12.2019 | 09:40

В ночь с 24 на 25 декабря в Кузнецком районе произошел пожар. Загорелся частный деревянный жилой дом в селе Первое Тарлаково.

Сообщение о ЧП на Полевой улице поступило в региональное ГУ МЧС в 23:59. По указанному адресу выехали 10 сотрудников ведомства и 4 спецавтомобиля.

«Сгорела кровля и выгорело внутри дома. Площадь пожара составила 90 кв. м», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

После тушения в доме было обнаружено тело 34-летнего мужчины.

Предварительная причина случившегося пока не называется. По факту пожара проводится проверка.