22.12.2019 | 09:14

Вечером в субботу, 21 декабря, в Пачелмском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 17:27.

На улице Центральной в селе Козловка сгорел деревянный дом площадью 48 квадратных метров.

На место выехали семеро пожарных на трех спецмашинах. Потушив огонь, они обнаружили внутри тело женщины 1979 года рождения.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.