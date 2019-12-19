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Происшествия | На трассе под Пензой столкнулись фура и легковой автомобиль

19.12.2019|19:26
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Сотрудники управления ГИБДД по Пензенской области разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся вечером в четверг, 19 декабря, на федеральной автомобильной дороге «Урал».

Видеозапись, сделанную на месте ДТП, опубликовал один из очевидцев в соцсети «Вконтакте». По его словам, инцидент произошел на участке М5 в районе Чемодановки около 17:45.

На кадрах запечатлен легковой автомобиль, левое крыло которого смято фурой. На месте столкновения работают несколько сотрудников ДПС. За большегрузом стоит автомобиль ГИБДД с включенными спецсигналами.

Подробности пока не сообщаются. Пострадали ли в результате аварии люди, также пока неизвестно. По факту ДТП проводится проверка.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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