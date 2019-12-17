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Происшествия | В Пензе нашли мертвым участника трагической аварии на М5 у Зари

17.12.2019|10:32
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В понедельник, 16 декабря, в Пензе нашли повешенным 50-летнего мужчину. По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», труп обнаружили в квартире по месту его жительства около трех часов дня.

Как удалось выяснить, погибший был участником аварии, случившейся на трассе М5 15-го числа. У поворота на Зарю столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 23-летней женщины, Renault Sandero с 29-летним шофером, Nissan X-Trail с 50-летним водителем, Toyota с 34-летним мужчиной за рулем и Opel Astra под управлением 35-летней женщины.

Четырехлетний мальчик, находившийся в салоне ВАЗа, от полученных травм погиб на месте. Сидевшая за рулем женщина, а также водитель Toyota были госпитализированы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Нарушил кроссовер (Nissan X-Trail. - Прим. ред.), который ехал со стороны Москвы на большой скорости, проехав на красный свет, снес 14-ю, которая собиралась повернуть в Зарю, ехав со стороны Москвы. Короче, он в зад 14-й въехал со всей мощи и пошло дальше собирание машин. Жалко ребенка и женщину», - написал один из очевидцев случившегося в комментариях к новости об аварии. Другие свидетели трагедии утверждают, что водитель Nissan находился в состоянии опьянения и скрылся с места ДТП.

Как все было на самом деле, предстоит установить специалистам. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

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Гость|17.12.2019 10:44|

То есть мертвым нашли водителя ниссана? Вчера писали, что он повесился. А почему его не задержали как виновника аварии?

Гость|17.12.2019 10:47|

Гость писал(a):

А почему его не задержали как виновника аварии?
Наверное он сразу покинул место дтп. Я и то догадался.

Гость|17.12.2019 10:48|

Правильный выход..

Гость|17.12.2019 11:08|

penzainform.ru писал(a):

нашли мертвым 50-летнего мужчину.
Неважно, что не выдержало, сердце или мозги.Горе, у человека, в отличии от вас, своры тупых буртасов. Жаль, что теперь все на него свалят.

Гость|17.12.2019 11:12|

Ничего, еще пару трупиков в этом году и на этом месте будет спланирована развязка.

Гость|17.12.2019 11:16|

царства ему небесного! Единоросам пример с него надо брать.

Гость|17.12.2019 11:31|

Как говорят попы:на всё воля божья

Гость|17.12.2019 11:36|

Ну если даже предложить что он и виновен был не надо так переживать управление источником повышенной опасности было, кроме 2,5 годиков поселка ни чего не светило.

Гость|17.12.2019 11:40|

Гость писал(a):

Ну если даже предложить что он и виновен был не надо так переживать управление источником повышенной опасности было, кроме 2,5 годиков поселка ни чего не светило.
Если был виновен, то светило посмотреть в глаза родителям мальчика.

Имя: Гость
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