17.12.2019 | 10:32

В понедельник, 16 декабря, в Пензе нашли повешенным 50-летнего мужчину. По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», труп обнаружили в квартире по месту его жительства около трех часов дня.

Как удалось выяснить, погибший был участником аварии, случившейся на трассе М5 15-го числа. У поворота на Зарю столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 23-летней женщины, Renault Sandero с 29-летним шофером, Nissan X-Trail с 50-летним водителем, Toyota с 34-летним мужчиной за рулем и Opel Astra под управлением 35-летней женщины.

Четырехлетний мальчик, находившийся в салоне ВАЗа, от полученных травм погиб на месте. Сидевшая за рулем женщина, а также водитель Toyota были госпитализированы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Нарушил кроссовер (Nissan X-Trail. - Прим. ред.), который ехал со стороны Москвы на большой скорости, проехав на красный свет, снес 14-ю, которая собиралась повернуть в Зарю, ехав со стороны Москвы. Короче, он в зад 14-й въехал со всей мощи и пошло дальше собирание машин. Жалко ребенка и женщину», - написал один из очевидцев случившегося в комментариях к новости об аварии. Другие свидетели трагедии утверждают, что водитель Nissan находился в состоянии опьянения и скрылся с места ДТП.

Как все было на самом деле, предстоит установить специалистам. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.