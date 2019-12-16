16.12.2019 | 14:57

Утром в понедельник, 16 декабря, на улице Терновского в Пензе случилось сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Первое имело место в 6:25 напротив дома № 51, неподалеку от остановки «Терновский мост». Под колеса автомобиля Ford под управлением 31-летнего мужчины, который следовал в центр города, попала 63-летняя пенсионерка.

«Женщина получила травмы и была госпитализирована», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Вторая авария произошла в 8:52 на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с ТЦ «Ритэйл». Там водитель такси сбил выбежавшую на зебру женщину. От удара пешехода подбросило на капот. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.