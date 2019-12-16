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Происшествия | На улице Терновского водитель такси сбил женщину на переходе

16.12.2019|14:57
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Утром в понедельник, 16 декабря, на улице Терновского в Пензе случилось сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Первое имело место в 6:25 напротив дома № 51, неподалеку от остановки «Терновский мост». Под колеса автомобиля Ford под управлением 31-летнего мужчины, который следовал в центр города, попала 63-летняя пенсионерка.

«Женщина получила травмы и была госпитализирована», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Вторая авария произошла в 8:52 на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с ТЦ «Ритэйл». Там водитель такси сбил выбежавшую на зебру женщину. От удара пешехода подбросило на капот. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость|16.12.2019 15:16|

penzainform.ru писал(a):

Вторая авария произошла в 8:52 на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с ТЦ «Ритэйл». Там водитель такси сбил выбежавшую на зебру женщину. От удара пешехода подбросило на капот. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.
Бегать в гололедицу ?Что ещё придумают ,какой заголовок,что бы оправдать бардак в городе и полное отсутствие работы ГИБДД?

Гость|16.12.2019 15:16|

Спешила под колеса? Зачем? куда бежала?

Гость|16.12.2019 15:23|

ГУБЕРНАТОР!!! УЖЕ 2 ЧЕЛОВЕКА СБИТЫ НА ПЕРЕХОДЕ,ДНЕВНОЙ ПЛАН В ПЕНЗЕ ВЫПОЛНИЛИ? ГДЕ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ И РАБОТА ГИБДД?

Гость|16.12.2019 15:27|

на видео явно видно что виновата бабка!!!! в такую погоду машина не может остановиться как вкопанная и своевременно тем более ее не видно было за дргой машиной. как они задолбали эти вечно спещащие бабки в 7 утра куда они спешат?

Гость|16.12.2019 15:29|

penzainform.ru писал(a):

Вторая авария произошла в 8:52 на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с ТЦ «Ритэйл». Там водитель такси сбил выбежавшую на зебру женщину. От удара пешехода подбросило на капот. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.
Дебильный переход. Из-за экрана пешехода не видно. Многие подойдут и смотрят - пропускают ли их, но есть и такие что идут тут же и сразу.

Гость|16.12.2019 15:30|

Гость писал(a):

Бегать в гололедицу ?Что ещё придумают
Это где у тебя какая гололедица? В голове? И ветер поди свищет?

Гость|16.12.2019 15:41|

Гость писал(a):

бабки в 7 утра куда они спешат?
А Вы в тюрьму спешите?

Гость|16.12.2019 15:44|

Водители перестаньте нарушать правилаДТ. Не калечите людей.

Гость|16.12.2019 15:46|

Что первого ,что второго пешехода сбили на второй полосе,нам что руками махать чтобы нас заметили?Я утром шла на работу в 6-30бабушка лежала на переходе у терн.моста,как можно было её не заметить если она две полосы прошла,сбили считай на третей,утром водители или с бодуна или с недосыпа

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