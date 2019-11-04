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Происшествия | На трассе в Белинском районе Renault столкнулся с большегрузом

04.11.2019|10:06
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В воскресенье, 3 ноября, на трассе Пенза - Тамбов в Белинском районе случилось ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза.

«Поворот на Тарханы. Легковушка в фуру. Водитель жив, только голова перебинтована», - написали в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы. Сообщение появилось в 17:28.

На снимках, запечатлевших последствия ДТП, можно видеть, что автомобиль Renault Logan получил сильные повреждения. Второй участник аварии в кадр не попал.

По словам очевидцев, виноват водитель легковушки. «Он с Пензы ехал, качаясь, с одной стороны в другую. Один раз чуть в кювет не вылетел. Короче, вел себя неадекватно», - рассказал автолюбитель, следовавший за Renault от областного центра.

На данный момент официальной информации о случившемся нет.

Источник — фото Татьяны Игнатовой, vk.com/penza_live
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