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Происшествия | В Терновке из коллектора теплотрассы достали труп человека

14.10.2019|13:27
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На улице Экспериментальной в Пензе в коллекторе нашли тело мужчины. Сигнал об этом поступил в областной пожарно-спасательный центр в 11:47 пятницы, 11 октября.

Прибывшие на место специалисты увидели, что на участке теплотрассы возле дома № 19 находится человек без признаков жизни.

Надев защитные костюмы и воспользовавшись дыхательными аппаратами, спасатели спустились внутрь колодца. С помощью веревки и штатива-треноги с лебедкой они подняли тело на поверхность и передали полицейским.

Годом ранее 31 октября возле дома № 20 на Экспериментальной улице в Пензе возникло возгорание в коллекторе теплотрассы. После его ликвидации пожарные нашли труп мужчины. Предположительно, он был бомжем. По предварительным данным, причина случившегося - неосторожное курение в захламленном пространстве.

Там же, на Экспериментальной, в 2016 году при пожаре в коллекторе погиб мужчина. Первоначальной версией была неосторожность при курении, однако расследование установило, что обитателя теплотрассы погубил его приятель, затаивший обиду и устроивший возгорание.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|14.10.2019 13:39|

Да закройте вы эти коллекторы двухтонными крышками, чтоб не лазили.

Гость|14.10.2019 13:42|

Гость писал(a):

чтоб не лазили.
А это зачем?

Гость|14.10.2019 13:43|

К тебе домой пусть залезут, да7

Гость|14.10.2019 13:44|

Там вообще то недалеко дом ночного пребывания есть для них.

Гость|14.10.2019 13:46|

Коллектор-убийца!

Гость|14.10.2019 13:53|

Гость писал(a):

Да закройте вы эти коллекторы двухтонными крышками, чтоб не лазили.
Ты прикинь какая нажива для сборщиков металлолома - 2тонные крышка, вмиг по пунктам сбора разлетятся

Гость|14.10.2019 13:55|

Гость писал(a):

Ты прикинь какая нажива для сборщиков металлолома - 2тонные крышка,
Зачем металломщикам бетон???

Гость|14.10.2019 14:10|

Опять Терновка!

Гость|14.10.2019 14:18|

крысы рады!

Гость|14.10.2019 14:35|

Раков сколько собрали уточнить.

Гость|14.10.2019 15:19|

Гость писал(a):

Коллектор-убийца!
взымает долги по ипотеке))

Имя: Гость
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