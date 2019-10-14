14.10.2019 | 13:27

На улице Экспериментальной в Пензе в коллекторе нашли тело мужчины. Сигнал об этом поступил в областной пожарно-спасательный центр в 11:47 пятницы, 11 октября.

Прибывшие на место специалисты увидели, что на участке теплотрассы возле дома № 19 находится человек без признаков жизни.

Надев защитные костюмы и воспользовавшись дыхательными аппаратами, спасатели спустились внутрь колодца. С помощью веревки и штатива-треноги с лебедкой они подняли тело на поверхность и передали полицейским.

Годом ранее 31 октября возле дома № 20 на Экспериментальной улице в Пензе возникло возгорание в коллекторе теплотрассы. После его ликвидации пожарные нашли труп мужчины. Предположительно, он был бомжем. По предварительным данным, причина случившегося - неосторожное курение в захламленном пространстве.

Там же, на Экспериментальной, в 2016 году при пожаре в коллекторе погиб мужчина. Первоначальной версией была неосторожность при курении, однако расследование установило, что обитателя теплотрассы погубил его приятель, затаивший обиду и устроивший возгорание.