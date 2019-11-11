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Происшествия | В Пензе скончалась одна из пассажирок машины, напоровшейся на штырь

11.11.2019|18:28
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В Пензе умерла одна из пассажирок автомобиля ИЖ, попавшего в ДТП на проспекте Победы в понедельник, 11 ноября.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, она скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

Возраст погибшей пока не установлен. Второй женщине, госпитализированной после аварии, 32 года.

Ранее сообщалось, что наезд на металлическое ограждение допустил в 14:05 31-летний водитель автомобиля ИЖ. В результате через лобовое стекло машины в салон прошел длинный металлический штырь.

Две пассажирки легковушки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Еще два человека, которые находились внутри, смогли выбраться из автомобиля самостоятельно и при помощи очевидцев.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник — Фото vk.com/penza
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