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Происшествия | На проспекте Победы в автомобиль ИЖ вонзился металлический штырь

11.11.2019|16:30
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В понедельник, 11 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось серьезное ДТП с участием отечественной легковушки.

Фото с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте» в 16:13. На них запечатлен автомобиль, в лобовое стекло которого вонзился металлический штырь. «Страшное ДТП у ЦНТИ», - пояснил автор.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в 14:05 31-летний водитель автомобиля ИЖ совершил наезд на металлическое ограждение. Пострадали две его пассажирки. Медики доставили их в больницу.

Специалистам предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Источник — фото vk.com/penza
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Гость|11.11.2019 17:03|

Лет несколько назад тамже и также влетел один, царство ему небесного.

Гость|11.11.2019 17:09|

Посмотрите там болото видать чуть не проскочил сьзд и на скорости в воду и занесло

Гость|11.11.2019 17:10|

а в арбековской заставе автобус столб на круге когда то. а арматура так и торчит и ямка также не заделана.

Имя: Гость
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