11.11.2019 | 16:30

В понедельник, 11 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось серьезное ДТП с участием отечественной легковушки.

Фото с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте» в 16:13. На них запечатлен автомобиль, в лобовое стекло которого вонзился металлический штырь. «Страшное ДТП у ЦНТИ», - пояснил автор.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в 14:05 31-летний водитель автомобиля ИЖ совершил наезд на металлическое ограждение. Пострадали две его пассажирки. Медики доставили их в больницу.

Специалистам предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.