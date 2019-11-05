05.11.2019 | 09:12

В ночь с 4 на 5 ноября в Пензенской области случился пожар, в результате которого пострадал 52-летний мужчина.

Сигнал о возгорании в селе Даниловка Лопатинского района поступил на пульт дежурного в 0:25. Все произошло в одной из квартир трехквартирного дома на Садовой улице.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, загорелись постельные принадлежности на площади 2 кв. м.

«Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава», - уточнили в ГУ МЧС.

В результате пострадал хозяин квартиры - мужчина 1967 года рождения. О его состоянии не сообщается.

По предварительной версии, причиной ЧП послужило неосторожное обращение с огнем.