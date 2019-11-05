В ночь с 4 на 5 ноября в Пензенской области случился пожар, в результате которого пострадал 52-летний мужчина.
Сигнал о возгорании в селе Даниловка Лопатинского района поступил на пульт дежурного в 0:25. Все произошло в одной из квартир трехквартирного дома на Садовой улице.
Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, загорелись постельные принадлежности на площади 2 кв. м.
«Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава», - уточнили в ГУ МЧС.
В результате пострадал хозяин квартиры - мужчина 1967 года рождения. О его состоянии не сообщается.
По предварительной версии, причиной ЧП послужило неосторожное обращение с огнем.