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Происшествия | При пожаре в Лопатинском районе пострадал 52-летний мужчина

05.11.2019|09:12
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В ночь с 4 на 5 ноября в Пензенской области случился пожар, в результате которого пострадал 52-летний мужчина.

Сигнал о возгорании в селе Даниловка Лопатинского района поступил на пульт дежурного в 0:25. Все произошло в одной из квартир трехквартирного дома на Садовой улице.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, загорелись постельные принадлежности на площади 2 кв. м.

«Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава», - уточнили в ГУ МЧС.

В результате пострадал хозяин квартиры - мужчина 1967 года рождения. О его состоянии не сообщается.

По предварительной версии, причиной ЧП послужило неосторожное обращение с огнем.

Источник — Фото Pixabay.com
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