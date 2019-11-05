05.11.2019 | 15:20

«Горит нежилой дом на улице Карпинского. Прямо сейчас. Прибыли пожарные. Дом деревянный. Очень сильно горит», - такая запись, сопровождаемая фотографиями, появилась в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» около 15:00 во вторник, 5 ноября.

Автор фото утверждает, что дом готовился под снос. «Но, видимо, сжечь его дешевле», - считает она.

Через несколько минут еще один пользователь Сети выложил ролик с записью пожара.

«Приехали полиция, скорая помощь, пожарная служба», - написал автор видео.

«На улице Карпинского, 16, произошло возгорание в деревянном нежилом доме. На данный момент горит кровля здания. На месте происшествия работают несколько пожарных подразделений. Угрозы распространения огня на соседние объекты нет», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В 15:40 возгорание было ликвидировано.

«Примерная площадь пожара составила 250 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. На месте работали 24 человека, 7 единиц техники», - добавили в ведомстве.