Вечером в субботу, 2 ноября, на пересечении улиц Володарского и Кураева в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Об аварии сообщил очевидец ее последствий, разместивший видео в пензенской группе социальной сети Instagram.
На кадрах видно автомобиль ВАЗ-2108, стоящий на пешеходном переходе, карету скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и пенсионерку, которую собираются на каталке доставить в больницу. Она-то и стала жертвой наезда.
Женщина стоит на ногах, но при этом опирается руками на капот машины и каталку.
Официальной информации о ДТП пока нет.
Опять на пешеходном переходе! Когда ответственные службы наведут порядок?