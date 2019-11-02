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Происшествия | В центре Пензы водитель «восьмерки» сбил женщину

02.11.2019|19:26
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Вечером в субботу, 2 ноября, на пересечении улиц Володарского и Кураева в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, разместивший видео в пензенской группе социальной сети Instagram.

На кадрах видно автомобиль ВАЗ-2108, стоящий на пешеходном переходе, карету скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и пенсионерку, которую собираются на каталке доставить в больницу. Она-то и стала жертвой наезда.

Женщина стоит на ногах, но при этом опирается руками на капот машины и каталку.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Источник — видео ksy_k58, instagram.com/penza_info58
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Гость|02.11.2019 19:40|

Опять на пешеходном переходе! Когда ответственные службы наведут порядок?

Гость|02.11.2019 19:57|

пешеход на освещеном пешеходном переходе ??? нонсенс!! водитель просто не был к этому готов что все по честному

Гость|02.11.2019 19:59|

светофор там надо. и проезд прямо разрешить.

нет, какуюто фигню сморозил, да?

Гость|02.11.2019 20:01|

Просто гонять не надо...

Имя: Гость
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