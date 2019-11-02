02.11.2019 | 19:26

Вечером в субботу, 2 ноября, на пересечении улиц Володарского и Кураева в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, разместивший видео в пензенской группе социальной сети Instagram.

На кадрах видно автомобиль ВАЗ-2108, стоящий на пешеходном переходе, карету скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и пенсионерку, которую собираются на каталке доставить в больницу. Она-то и стала жертвой наезда.

Женщина стоит на ногах, но при этом опирается руками на капот машины и каталку.

Официальной информации о ДТП пока нет.