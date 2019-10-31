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Происшествия | После ДТП на ул. Строителей в Пензе госпитализировали водителя иномарки

31.10.2019|12:38
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Вечером в среду, 30 октября, на улице Строителей в Пензе случилось ДТП с участием иномарки и УАЗа. Фото его последствий появилось в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, авария произошла в 16:05 напротив дома № 11д. Renault Logan с 49-летним мужчиной за рулем столкнулся с отечественным автомобилем, которым управлял 37-летний водитель.

В результате ДТП травмы получил водитель иномарки. Медики госпитализировали его.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

1 октября на улице Строителей в Пензе в результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2111. Его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. Момент аварии попал на видео.

Источник — фото Евгения Сидорова, vk.com/sova_penza
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