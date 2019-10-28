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Происшествия | В Пензе юный мопедист и его 12-летний пассажир попали в больницу после ДТП

28.10.2019|17:48
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В воскресенье, 27 октября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, в 17:40 напротив дома № 63 на улице Большой Бугровке столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 37-летнего мужчины и мопед «Альфа», за рулем которого находился 17-летний подросток.

В результате аварии водитель мопеда и его 12-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

10 июля в селе Богословка Пензенского района в ДТП пострадал 14-летний подросток, бывший пассажиром ВАЗ-2106. «Шестерка» с 15-летним юношей за рулем столкнулась с ВАЗ-2111, которым управлял 44-летний мужчина.

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