Волонтеры Пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку на 78-летнюю жительницу Золотаревки.
В пятницу, 25 октября, Валентина Егоровна Сизова ушла из дома в лес и не вернулась.
Рост пропавшей 158 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза серые.
Она была одета в черную или темно-синюю болоньевую куртку, галоши и белый платок. При себе имела красное ведро и трость.
Волонтеры открыли в Золотаревке штаб. На месте работают несколько отрядов. Требуется помощь добровольцев.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700 54 52.