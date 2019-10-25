25.10.2019 | 20:26

Волонтеры Пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку на 78-летнюю жительницу Золотаревки.

В пятницу, 25 октября, Валентина Егоровна Сизова ушла из дома в лес и не вернулась.

Рост пропавшей 158 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза серые.

Она была одета в черную или темно-синюю болоньевую куртку, галоши и белый платок. При себе имела красное ведро и трость.

Волонтеры открыли в Золотаревке штаб. На месте работают несколько отрядов. Требуется помощь добровольцев.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700 54 52.